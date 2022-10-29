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14:40, 29 октября 2022
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Огромная очередь у Большого театра попала на видео

Огромная очередь у Большого театра попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В ночь, на субботу, 29 октября, у касс Большого театра выстроилась огромная очередь. Ролик с места событий опубликовала в своем Telegram-канале «Москва 24».

По имеющейся информации, люди выстраивались с ночи в очередь, чтобы получить браслеты, которые дают право на следующий день купить в кассах билеты на балет «Щелкунчик». Всего за ночь сотрудники театра раздали около 400 таких браслетов, говорится в сообщении.

«Мы приехали в районе 6:30, записались. Мы были уже 68. Мечта же должна когда-то исполниться», «Мне даже понравилось стоять два часа в очереди, потому что это стоит того. 30 декабря попасть на новогодний балет — лучший подарок», — поделились своими эмоциями люди в очереди.

Ранее похожая очередь за браслетами, дающими право купить билет на представление, была замечена у стен Большого театра неделю назад.

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