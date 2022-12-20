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13:02, 20 декабря 2022
1 мин.

Огромная очередь к автобусной остановке в Подмосковье попала на видео

Огромная очередь к автобусной остановке в Подмосковье попала на видео
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Огромная очередь выстроилась к автобусной остановке в Видном. Ролик с места событий опубликован в Telegram-канале «Подмосковье №1».

На кадрах видно, что в очереди на посадку в общественный транспорт стоят несколько десятков человек. Источник уточнил, что видео снято около ЖК «Пригород Лесное».

Вчера, в понедельник, 19 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий каждый четвертый москвич опоздал на работу. Из-за обильных осадков в столице и области были дорожные заторы, задержки общественного транспорта и огромные очереди на него.

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