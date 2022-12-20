Огромная очередь к автобусной остановке в Подмосковье попала на видео

На кадрах видно, что в очереди на посадку в общественный транспорт стоят несколько десятков человек. Источник уточнил, что видео снято около ЖК «Пригород Лесное».

Вчера, в понедельник, 19 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий каждый четвертый москвич опоздал на работу. Из-за обильных осадков в столице и области были дорожные заторы, задержки общественного транспорта и огромные очереди на него.