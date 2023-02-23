Очередь на автобус на столичном автовокзале в мороз попала на видео

Очередь на автобус до города Красноармейска на столичном автовокзале недалеко от станции метро «ВДНХ» попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосква».

«Жители Красноармейска ждут автобус до дома. Но сегодня на подмосковном автобусе проще уехать до Лужников… Народ стоит час — ни автобуса, ни чего-то другого нет. А что? Можно и еще час простоять в минус 20», — иронично заметил записавший ролик очевидец.