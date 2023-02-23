Очередь на автобус на столичном автовокзале в мороз попала на видео
Очередь на автобус до города Красноармейска на столичном автовокзале недалеко от станции метро «ВДНХ» попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подмосква».
«Жители Красноармейска ждут автобус до дома. Но сегодня на подмосковном автобусе проще уехать до Лужников… Народ стоит час — ни автобуса, ни чего-то другого нет. А что? Можно и еще час простоять в минус 20», — иронично заметил записавший ролик очевидец.
В комментариях пользователи сети рассказали, что на этом автовокзале нередко можно увидеть подобную картину — и не только в мороз. Регулярно стоят в длинных очередях жители Мытищ, Ивантеевки, Сергиева Посада и других подмосковных городов.
Ранее огромные очереди в столичном аэропорту Шереметьево попали на видео. Длинные вереницы людей заметили у выходов на посадку и возле стоек регистрации в терминале В.