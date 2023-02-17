Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео

В столичном аэропорту Шереметьево выстроились огромные очереди. Обстановка в воздушной гавани попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Кухня Аэрофлота».

Длинные вереницы людей заметили у выходов на посадку и возле стоек регистрации в терминале В. Кроме того, по данным канала, там же образовалась очередь на досмотр. По словам очевидцев, пассажиры массово опаздывают на посадку.

Ранее в аэропорту Пулково застряли пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва. Многие путешественники из-за задержки не успели попасть на стыковочные рейсы в столичном аэропорту.