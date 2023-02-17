11:13, 17 февраля 2023
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Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В столичном аэропорту Шереметьево выстроились огромные очереди. Обстановка в воздушной гавани попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Кухня Аэрофлота».
Длинные вереницы людей заметили у выходов на посадку и возле стоек регистрации в терминале В. Кроме того, по данным канала, там же образовалась очередь на досмотр. По словам очевидцев, пассажиры массово опаздывают на посадку.
Ранее в аэропорту Пулково застряли пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва. Многие путешественники из-за задержки не успели попасть на стыковочные рейсы в столичном аэропорту.