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11:13, 17 февраля 2023
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Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео

Огромные очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В столичном аэропорту Шереметьево выстроились огромные очереди. Обстановка в воздушной гавани попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Кухня Аэрофлота».

Длинные вереницы людей заметили у выходов на посадку и возле стоек регистрации в терминале В. Кроме того, по данным канала, там же образовалась очередь на досмотр. По словам очевидцев, пассажиры массово опаздывают на посадку.

Ранее в аэропорту Пулково застряли пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва. Многие путешественники из-за задержки не успели попасть на стыковочные рейсы в столичном аэропорту.

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