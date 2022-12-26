14:23, 26 декабря 2022
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Длинная очередь на досмотр в аэропорту Шереметьево попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Длинная очередь на досмотр в аэропорту Шереметьево попала на видео в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Автор ролика сообщила, что из-за долгого ожидания опоздала на рейс.
На кадрах видно, что в зоне перед выходами на посадку стоят несколько десятков человек. По словам очевидицы, в зоне досмотра работают не все стойки с сотрудниками, несмотря на ажиотаж.
Ранее на видео попала огромная очередь в аэропорту Домодедово. Столпотворение было вызвано сбоем в системе регистрации авиакомпании S7 Airlines.