Длинная очередь на досмотр в аэропорту Шереметьево попала на видео

На кадрах видно, что в зоне перед выходами на посадку стоят несколько десятков человек. По словам очевидицы, в зоне досмотра работают не все стойки с сотрудниками, несмотря на ажиотаж.

Ранее на видео попала огромная очередь в аэропорту Домодедово. Столпотворение было вызвано сбоем в системе регистрации авиакомпании S7 Airlines.