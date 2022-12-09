14:25, 09 декабря 2022
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Огромная очередь в аэропорту Домодедово попала на видео
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В аэропорту Домодедово выстроилась огромная очередь из пассажиров. Вереницу людей сняли на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». По данным источника, столпотворение вызвано сбоем в системе регистрации авиакомпании S7 Airlines.
На кадрах видно, что очередь к стойкам регистрации тянется через весь зал аэропорта. Пассажиров с багажом не могут зарегистрировать на рейс. Из-за этого авиакомпания собирается сдвигать время вылета, уточнили в S7 Airlines.
Ранее на видео попала обстановка в аэропорту Шереметьево во время 10-часовой задержки рейса в Египет. По данным источника, сперва туристы прождали пять часов в самолете, а затем их попросили вернуться в здание аэропорта из-за окончания времени работы у экипажа.