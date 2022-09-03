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Огромная очередь на прощание с Горбачевым в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «SHOT»
У Колонного зала Дома Союзов в Москве выстроилась огромная очередь в субботу, 3 сентября. Люди пришли на прощание с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Очевидцы засняли очередь на видео, которое опубликовали в Telegram-канале SHOT.
На опубликованных кадрах запечатлены десятки людей. У многих из них в руках красные цветы. Доступ в зал будет свободным для всех желающих проститься с политиком. Похороны состоятся в этот же день на Новодевичьем кладбище.
Горбачев умер вечером вторника, 30 августа, в Центральной клинической больнице. Ему было 92 года.