Огромная очередь на прощание с Горбачевым в Москве попала на видео

На опубликованных кадрах запечатлены десятки людей. У многих из них в руках красные цветы. Доступ в зал будет свободным для всех желающих проститься с политиком. Похороны состоятся в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Горбачев умер вечером вторника, 30 августа, в Центральной клинической больнице. Ему было 92 года.