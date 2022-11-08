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17:32, 08 ноября 2022
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Очередь в столичном магазине COS попала на видео

Очередь в столичном магазине COS попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В столичных магазинах марки COS, входящих в шведский концерн H&M, выстроились очереди. Ажиотаж в одной из торговых точек попал на видео, выложенное Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как десятки человек с покупками стоят в ожидании у кассы. Стеллажи магазина при этом опустели: посетители скупают товары в больших количествах.

Аналогичная ситуация наблюдается и в магазинах H&M. По данным источника, в очереди в кассу в торговых точках бренда покупатели проводят не менее часа. Ажиотаж связан с распродажей, устроенной группой компаний H&M перед скорым закрытием в России.

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