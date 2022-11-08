Очередь в столичном магазине COS попала на видео

На кадрах видно, как десятки человек с покупками стоят в ожидании у кассы. Стеллажи магазина при этом опустели: посетители скупают товары в больших количествах.

Аналогичная ситуация наблюдается и в магазинах H&M. По данным источника, в очереди в кассу в торговых точках бренда покупатели проводят не менее часа. Ажиотаж связан с распродажей, устроенной группой компаний H&M перед скорым закрытием в России.