В магазины H&M в Москве выстроились очереди

Очереди выстроились в столичные магазины бренда H&M. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На снимках видно, что люди стоят в торговом зале с сумками, полными товаров. По данным источника, в очереди в кассу в торговых точках бренда необходимо провести не менее часа. Ажиотаж связан с распродажей, устроенной H&M перед скорым закрытием в России.

Ранее стало известно, что шведский ритейлер H&M окончательно закроет все свои магазины в России к концу года. Уже сейчас из 172 торговых точек закончили свою работу более 30.