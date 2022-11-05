19:33, 05 ноября 2022
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В магазины H&M в Москве выстроились очереди
Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Очереди выстроились в столичные магазины бренда H&M. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На снимках видно, что люди стоят в торговом зале с сумками, полными товаров. По данным источника, в очереди в кассу в торговых точках бренда необходимо провести не менее часа. Ажиотаж связан с распродажей, устроенной H&M перед скорым закрытием в России.
Ранее стало известно, что шведский ритейлер H&M окончательно закроет все свои магазины в России к концу года. Уже сейчас из 172 торговых точек закончили свою работу более 30.