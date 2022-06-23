Москвичи стали тратить меньше денег на одежду

Жители Москвы и области стали меньше денег тратить на непродовольственные товары, в том числе одежду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего начали экономить жители Московской области, где снижение составило 37 процентов. В Москве показатели иные — выручка непродовольственных магазинов упала лишь на 19 процентов, что, однако, является большим показателем в сравнении с другими российскими городами. В апреле 2022 года выручка магазинов по стране упала на 17 процентов в сравнении с апрелем прошлого года.

По мнению аналитиков, спрос на непродовольственные товары в первую очередь мог упасть из-за закрытия крупных иностранных магазинов, таких как Uniqlo, Zara, H&M. Кроме того, люди стали больше экономить на таких покупках, а некоторые заранее успели закупить товары впрок из-за боязни дефицита, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что жительницы столицы стали чаще выбирать одежду длины миди и макси и реже покупать мини-юбки.