Один из самых высоких памятников России избавят от сколов и трещин

Знаменитый 110-метровый монумент «Покорителям космоса» в Москве избавят от трещин и сколов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра столицы.

Один из самых известных и высоких памятников в России находится на аллее Героев Космоса, неподалеку от главного входа на ВДНХ. Власти уже подготовили проект, согласно которому будут проводиться реставрационные работы.

«Мемориальный комплекс "Покорителям космоса" — это памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей. Будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она уточнила, что специалисты очистят мемориал от загрязнений, приведут в порядок титановые пластины, устранят сколы, заделают трещины и швы на гранитных постаментах. Особое внимание будет уделено горельефам, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам. После этих работ все поверхности памятника покроют специальными защитными составами. Обновление монумента должно завершиться до конца 2023 года.

Ранее власти сообщили об аварийном состоянии скульптур рабочего и колхозницы в Москве.