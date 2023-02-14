В Москве значительно подешевел один тип жилья

Один тип недвижимости значительно подешевел в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

«В крупных городах России динамика цен на вторичном рынке неоднозначная. В одних наблюдается снижение средней стоимости квадратного метра на уровне от 0,1 до 1,3 процента, в других, наоборот, отмечается уверенный рост. Правда, нередко рост связан с выбытием с рынка наиболее бюджетных с самой низкой ценой квадратного метра», — сообщил директор по продажам госкомпании «Этажи» Сергей Зайцев. Он добавил, что ситуация с ценами на недвижимость сохраняется нестабильной.

За месяц средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» в столице упала на 1,3 процента. По этому показателю Москва стала лидером. Второе место заняли Казань и Санкт-Петербург, где «квадрат» готовых квартир подешевел на 0,4 процента. Тройку рейтинга замыкают Воронеж и Волгоград с падением цен на 0,3 процента.

В Перми, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге стоимость «вторички» выросла на 1,3 процента. Рост цен также зафиксировали в Красноярске (1,2 процента), Омске (1 процент), Новосибирске (0,7 процента), Краснодаре (0,4 процента), Ростове-на-Дону (0,3 процента) и Уфе (0,2 процента)

Ранее в Москве резко вырос спрос на покупку жилья. По отношению к декабрю интерес ко вторичному жилью повысился на девять процентов, сообщили аналитики.