В Москве резко вырос спрос на покупку жилья

Спрос на покупку жилья в Москве резко вырос по сравнению с прошлым годом на 25 процентов. По отношению к декабрю интерес ко вторичному жилью повысился на девять процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» .

«Чаще всего посетителей платформы интересовала покупка двухкомнатных квартир: на них пришлось 37 процентов от общего спроса в январе. На втором месте однокомнатные квартиры — 30,6 процента спроса. Тройку лидеров замыкают трехкомнатные квартиры: ими интересовались 15 процентов», — пишет агентство. Кроме того, 13 процентов пользователей интересовались покупкой небольших квартир-студий, и еще четыре процента смотрели объявления о продаже многокомнатных лотов.

Основной причиной резкого повышения спроса на жилье эксперты называют «информационный шум и ставки по ипотеке». По данным сервиса, средняя цена квартиры в столице в годовом выражении повысилась на 7,3 процента — 12,5 миллиона рублей.

Ранее были названы районы столицы с самым дешевым жильем. Выяснилось, что наиболее привлекательные предложения по квартирам в границах старой Москвы можно найти в Крюкове.