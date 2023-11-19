В Москве вырос спрос на один тип жилья

Покупатели недвижимости в Москве бросились приобретать квартиры в домах на стадии котлована, сообщает «Коммерсантъ». В столице количество такого жилья на рынке сократилось почти на треть из-за активности инвесторов.

По данным аналитиков «НДВ Супермаркет недвижимости», доля квартир в строящихся домах на первичном рынке Москвы упала с 37,5 процента в октябре 2022 года до 25,2 процента в октябре 2023 года. При этом цены на квартиры в домах на начальном этапе строительства растут быстрее, чем в уже сданных объектах. Сейчас в готовых новостройках накапливаются непроданные квартиры — их стало на 41,4 процента больше по сравнению с 2022 годом.

Управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что квартиры в домах на стадии котлована покупают в основном для дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Ранее была раскрыта стоимость квартир в новостройках Москвы.