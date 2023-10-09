Раскрыта стоимость квартир в новостройках Москвы

Стоимость квартир в новостройках Москвы назвали «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Меньше всего прибавили в цене студии — плюс 10,7 процента, до 8,6 миллиона рублей. Наибольшее подорожание замечено на «евродвушки». Средняя стоимость таких лотов увеличилась на 13,5 процента, до 12,9 миллиона рублей. «Евротрешки» стали стоить больше на 11,4 процента — средняя цена поднялась до 18,2 миллиона рублей.

По информации аналитиков, самые доступные квартиры в старых границах Москвы по-прежнему остаются в Зеленоградском административном округе, где средняя цена составляет 9,5 миллиона рублей. При этом самые дорогие лоты продают в Северо-западном административном округе — 17,9 миллиона рублей.

Ранее москвичей возмутили цены на квартиры в «доме эскортниц».