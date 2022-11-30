За последние три месяца в Москве подорожал один тип жилья, сообщили аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru. Результаты исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

В столичном регионе наблюдается рост цен более чем на 10 процентов на индивидуальные дома для постоянного проживания. В среднем в Москве коттедж можно приобрести за 56,6 миллиона рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается в других городах-миллионниках России. Заметнее всего выросли цены на дома в Челябинске (34 процента), Казани (21), Омске (16), Красноярске (15,5) и Волгограде (15).

«Динамика цен на частные домовладения внутри городской черты "миллионников" входит в полное противоречие с ситуацией на первичном и вторичном рынке квартир, где цены в последние месяцы неуклонно идут вниз. Продажи в целом упали на все типы недвижимости, однако на стоимости домов и коттеджей это отразилось довольно своеобразно: вопреки неписаным рыночным законам они пошли в рост», — сообщили аналитики.

Ранее в Москве зафиксировали рост спроса на покупку недвижимости. Положительная динамика на рынке, по данным экспертов, наблюдается пятый месяц подряд.