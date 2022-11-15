В Москве зафиксировали рост спроса на покупку недвижимости, передает столичное управление Росреестра.

«В октябре текущего года зарегистрировано 11505 договоров купли-продажи или мены жилья. По отношению к сентябрю этот показатель вырос на 11 процентов (10364). Почти на 60 процентов октябрьские данные превзошли майское число сделок, когда фиксировался минимальный в этом году показатель (7219)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что положительная динамика наблюдается пятый месяц подряд. Также сокращается и разрыв с 2021 годом. Например, в сентябре разница показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляла 29 процентов, в октябре она уменьшилась до 22,5 процента.

Ранее в Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой. Востребованность такого типа жилья увеличилась на три четверти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.