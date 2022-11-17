Город
19:44, 17 ноября 2022
1 мин.

В Московском зоопарке дали объяснение одиночеству Диксона в вольере

В Московском зоопарке дали объяснение одиночеству Диксона в вольере
Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Объяснение одиночеству белого медведя Диксона в вольере дала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Диксону не нужен компаньон в вольере», — заявила она. Акулова объяснила, что многие переживающие за судьбу раненого медведя люди думают, что ему очень скучно одному, и предлагают «подсадить» к нему какое-нибудь животное.

«В этом нет никакой необходимости. Во-первых, потому что белые медведи — одиночки по своей природе», — написала Акулова. Во-вторых, продолжила она, в период реабилитации стоят совсем другие задачи: Диксон регулярно проходит тренинги, во время которых специалисты общаются с ним и развивают его эмоционально и физически.

«Медведь не страдает от скуки. А вот другое животное на своей территории он может принять за еду и съесть. Диксон вполне сможет это сделать — он стал гораздо шустрее и проворнее», — добавила Акулова.

Ранее директор Московского зоопарка успокоила переживающих за безопасность Диксона посетителей. «Многие считают, что открывать Диксона для обзора посетителей небезопасно для него. Но опасения эти напрасны», — заявила она.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.