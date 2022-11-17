В Московском зоопарке дали объяснение одиночеству Диксона в вольере

Объяснение одиночеству белого медведя Диксона в вольере дала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Диксону не нужен компаньон в вольере», — заявила она. Акулова объяснила, что многие переживающие за судьбу раненого медведя люди думают, что ему очень скучно одному, и предлагают «подсадить» к нему какое-нибудь животное.

«В этом нет никакой необходимости. Во-первых, потому что белые медведи — одиночки по своей природе», — написала Акулова. Во-вторых, продолжила она, в период реабилитации стоят совсем другие задачи: Диксон регулярно проходит тренинги, во время которых специалисты общаются с ним и развивают его эмоционально и физически.