Одного котенка дважды спасли в Москве

На улице Беговой водитель и спасатели помогли выжить котенку, который сначала выбежал под колеса автомобиля в час пик, а затем спрятался под панелью машины. Об этом сообщили сотрудники общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» в Telegram.

Женщина-водитель, заметив на дороге котенка, остановилась и увидела испуганное животное у отбойника. Поймать котенка ей помог другой водитель, выставивший аварийные знаки и прикрывший транспортное средство.

Котенка посадили в салон, но уже около дома он забрался под педали. Автомобиль дотолкали до парковки, где прибывшие спасатели аккуратно разобрали часть панели и спустя пятнадцать минут достали животное.

Ранее на Новокузнецкой улице в Москве спасатели вытащили котенка из трубы, служащей опорой для лестницы магазина. При этом изначально они не подозревали, что животное может быть внутри, так как размер трубы был слишком мал, чтобы там поместился котенок.