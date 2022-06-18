В Москве обнаружили живописную одноколейку для прогулок

Жители Москвы обнаружили живописную одноколейку на востоке столицы. Об этом пользователи рассказали в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Автор топика опубликовал снимки, сделанные на Электрозаводской. На одном из кадров видно, что улицу пересекает одноколейная железная дорога, местами утопающая в зелени. В комментариях к посту, пользователи рассказали, что по ней, в основном ночью, периодически ездит к элекроламповому заводу тепловоз «Грачик». Днем железнодорожный путь свободен и по нему можно совершить необчную прогулку.

«Электрозаводская промышленная ветка, по ней прекрасно гулять, как и от этой точки, так и от Черкизовской. По дороге заворачивая к старообрядцам и в конструктивистский квартал. Осенью там очень атмосферно. И весной, когда только листочки распускаются. Я уже туда всех друзей сводила, в большинстве своем — люди этого маршрута не знают. Гулять там очень атмосферно. Где-то романтично. Иногда может быть страшновато, если в сумерках», — сообщила одна из местных жительниц.

Москвичка уточнила, что прогулку лучше начинать от особняка Носова на Элекрозаводской и по путям идти около четырех километров. «А еще и большой виноградник во дворе дома есть на конце Электрозаводской улицы, на месте ее пересечения с Преобоаженской улицей», — добавил один из участников обсуждения.

Ранее москвичи обнаружили заброшенный аэродром в столице.