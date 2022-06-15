Москвичи обнаружили заброшенный аэродром в столице

Фотография обнаруженной жителем Москвы поросшей травой взлетной полосы аэродрома имени М. В. Фрунзе на Ходынском поле опубликована в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Раньше там парадные тренировки проходили перед ночными репетициями на Красной площади», — написал в комментариях к снимку один из москвичей.

Другие пользователи вспомнили, что аэродром существовал с 1910 года и использовался для экспериментальной и военной авиации. Ко второй половине 20 века он начал терять свое значение из-за массовой застройки. В 2003 году последний полет с Ходынского аэродрома совершил самолет Ил-38.

Ранее москвичи вспомнили главные легенды заброшенной Ховринской больницы, пустовавшей около 30 лет.