В Москве подешевели сдаваемые в аренду «однушки»

Сдаваемые в аренду «однушки» подешевели в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий аналитик федеральной риелторской компании «Этажи» Александр Иванов.

Так, однокомнатную квартиру в столице можно снять в среднем за 46,5 тысячи рублей. Это на 15,7 процента меньше по сравнению с ценами, которые были актуальны в начале текущего года.

В целом «однушки» подешевели в нескольких городах-миллионниках. Например, в Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5 процента, до 30,6 тысячи рублей, в Красноярске — на 4,1 процента, до 18,3 тысячи рублей, в Казани — на 2,8 процента, до 22,8 тысячи рублей, а в Самаре — на 1,8 процента, до 17,9 тысячи рублей.

Ранее была названа средняя стоимость аренды квартир по районам Москвы. По данным компании, цена аренды «однушки» в столице составляет больше 40 тысяч рублей в месяц.