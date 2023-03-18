Россиянка заметила главную примету наступления весны в московском парке

Главную примету наступления весны в Москве сфотографировала и опубликовала в группе «Речной вокзал и окрестности» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жительница столицы. Россиянка заметила огарей в парке «Дружба» на севере города.

«Прилетели огари! Теперь весна», — подписала снимок москвичка. В комментариях она объяснила, что «утки на крыльях всегда несут весну».

«У нас в Тимирязевском тоже летают, крякают», «Утром сегодня слышала их, обрадовалась», «Огари прилетают примерно в одно и то же время каждый год», — отреагировали на публикацию юзеры.

Одна из участниц дискуссии рассказала, что видела прилетевших дроздов. «Уже поют вовсю», — поделилась наблюдениями она.

Ранее на западе Москвы заметили первые подснежники. Фото распустившихся цветов попало в сеть.