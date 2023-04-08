Необычное огненное поздравление с днем рождения в Новой Москве попало на видео
Москвичи смастерили надпись «с днем рождения» в парке и подожгли.
Необычное огненное поздравление с днем рождения в Москве попало на видео, опубликованное в группе «Московский | Новая Москва| М125» социальной сети «ВКонтакте».
«Некий Дима явно любит масштабные празднества. Ну или же его друзья. Поздравляли парня горящей вывеской, и прямо в парке», — написал автор видео.
На кадрах ролика видно, как молодые люди смастерили надпись «Дима, с днем рождения». Они разместили ее посреди тропинки в парке и подожгли. За кадром слышно, как громко играет песня Ирины Аллегровой «С днем рождения».
«Что только не сделают ради красивых кадров», «Вот так и начинаются пожары», «Хорошо, что обошлось без пожара», «Сделали это на площадке для барбекю. Деревья вроде не пострадали», — прокомментировали пользователи сети.
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