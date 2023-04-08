Необычное огненное поздравление с днем рождения в Новой Москве попало на видео

На кадрах ролика видно, как молодые люди смастерили надпись «Дима, с днем рождения». Они разместили ее посреди тропинки в парке и подожгли. За кадром слышно, как громко играет песня Ирины Аллегровой «С днем рождения».

«Что только не сделают ради красивых кадров», «Вот так и начинаются пожары», «Хорошо, что обошлось без пожара», «Сделали это на площадке для барбекю. Деревья вроде не пострадали», — прокомментировали пользователи сети.

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