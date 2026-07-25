Мощный пожар охватил производственное здание в Москве

Огонь охватил производственный ангар на Автомобильном проезде на юго-востоке Москвы в ночь на 25 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров.

Что стало причиной возгорания — неизвестно. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Кроме того, был запрошен пожарный поезд и авиация.

Информации о пострадавших не было.

Ранее на базе отдыха «Троицкое» в Мытищинском районе Московской области произошел взрыв.

По словам очевидцев, взрыв раздался после полуночи, а затем в одном из домов вспыхнул пожар. Позднее огонь перекинулся на соседние здания, сгорело не менее трех помещений.