В Москве иностранец нокаутировал и ограбил пенсионера

Оперативники уголовного розыска задержали 28-летнего иностранного гражданина, отправившего в нокаут и ограбившего пенсионера, сообщает «МВД Медиа». Разбойное нападение попало на видео.

По данным полиции, иностранец проследил за 63-летним москвичом, остановил его у дома на Красной Пресне и потребовал отдать деньги. Получив отказ, молодой человек ударом в лицо нокаутировал пожилого мужчину, забрал из его кармана 35 тысяч рублей и скрылся.

Подозреваемого задержали «по горячим следам» на улице Сущевский Вал. Он арестован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 («Разбой») УК России.

Ранее бывший участник «Солнцевской» ОПГ попытался ограбить московский алкомаркет с помощью игрушечного автомата.