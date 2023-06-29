Ограбление в подземном переходе в центре Москвы попало на видео

Москвича ограбили в подземном переходе в центре Москвы, сообщает «МВД Медиа». Инцидент попал на видео.

По данным полиции, в переходе около Павелецкой площади мужчина выхватил сумку из рук москвича. В ней он нашел телефон с доступом в личный кабинет банка.

С кредитной карты потерпевшего грабитель перевел 150 тысяч рублей на счет знакомого, который не знал о грабеже и помог обналичить средства. Телефон подозреваемый продал.

Общий материальный ущерб составил 160 тысяч рублей. Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее банда «менял» из Киргизии похитила у москвичей четверть миллиарда рублей.