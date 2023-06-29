20:02, 29 июня 2023
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Ограбление в подземном переходе в центре Москвы попало на видео
Москвича ограбили в подземном переходе в центре Москвы.
Кадр: «МВД Медиа»
Москвича ограбили в подземном переходе в центре Москвы, сообщает «МВД Медиа». Инцидент попал на видео.
По данным полиции, в переходе около Павелецкой площади мужчина выхватил сумку из рук москвича. В ней он нашел телефон с доступом в личный кабинет банка.
С кредитной карты потерпевшего грабитель перевел 150 тысяч рублей на счет знакомого, который не знал о грабеже и помог обналичить средства. Телефон подозреваемый продал.
Общий материальный ущерб составил 160 тысяч рублей. Мужчина находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее банда «менял» из Киргизии похитила у москвичей четверть миллиарда рублей.