Историк рассказал об ограблении Ленина по пути в больницу

Об ограблении главы Совнаркома Владимира Ленина бандой во главе с Яковом Кузнецовым, известным по кличке «Яшка Кошельков», рассказал в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

По информации Бурта, ограбление произошло недалеко от Краснохолмского моста вечером 19 января 1919 года, когда Ленин с сестрой Марией ехал в больницу к супруге Надежде Крупской в Сокольники. Дорогу преградила группа людей, которых пассажиры приняли за патруль и решили остановиться.

Бандиты не поняли, кого остановили, высадили их из автомобиля, отобрав у Ленина документы и браунинг, и скрылись. Увидев фамилию в удостоверении, Кузнецов помчался обратно, чтобы захватить главу Совнаркома, но там его уже не было.

В это время Ленин с сестрой добрался до здания Сокольнического исполкома, откуда сообщил в ЧК о происшедшем. Спустя полтора года Яшка Кошельков был убит оперативниками в перестрелке.

Ранее стало известно об обмане Сталина московским ученым.