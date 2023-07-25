В центре Москвы обнаружили ограду знаменитой тюрьмы
Остаток ограды Таганской тюрьмы обнаружили в Новоспасском переулке.
Остаток ограды знаменитой Таганской тюрьмы обнаружили в Новоспасском переулке. Его фотографией поделился Telegram-канал «История Москвы».
«В Новоспасском переулке сохранился маленький неприметный серый парапет. Сейчас он особо ничем не выделяется, хотя, на самом деле, это остаток ограды знаменитой Таганской тюрьмы», — рассказал автор публикации.
Он напомнил, что тюрьма была построена в 1804 году по указу императора Александра I. Учреждение просуществовало 154 года, после чего его снесли.
«Все, что осталось от тюрьмы сейчас — это бывшее административное здание и этот самый парапет», — заключил рассказчик.
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