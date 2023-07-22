Перечислены знаковые для юного Маяковского места в столице

Московские места заточений поэта Владимира Маяковского в юности перечислил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

После переезда в российскую столицу в возрасте 13 лет будущий поэт вступил в партию большевиков и «с головой окунулся в их горячую, бурную жизнь», после чего не раз был арестован, рассказал автор. Полицейские даже дали юноше кличку — Высокий.

Первый раз Маяковского арестовали в 1908 году в подпольной типографии в Ново-Чухнинском переулке (сейчас это Зоологическая улица), когда он съел блокнот с адресами товарищей, чтобы их не выдать. Юношу заключили в Сущевский арестный дом (сегодня в этом здании располагается Центральный музей МВД).

По словам историка, едва Маяковский успевал выйти на свободу, как давал стражам порядка новый повод его арестовать. К примеру, однажды он помог женщинам-политкаторжанкам бежать из Новинской тюрьмы.

«Видел Маяковский небо в клеточку по всей Москве: сидел в Басманной, Мещанской, Мясницкой полицейских частях. Потом его привезли в Бутырскую тюрьму и посадили в одиночную камеру №103, где он пробыл 11 месяцев», — рассказал Бурт, отметив, что именно в Бутырке Маяковский увлекся литературой и начал писать стихи.

Ранее москвичей пригласили на выставку «Владимир Маяковский: "‎Я — рекламист‎"», посвященную 130-летию со дня рождения известного поэта.