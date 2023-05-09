В центре Москвы начали снимать ограничения движения транспорта

На центральных улицах Москвы с 11:40 вторника, 9 мая, начали постепенно снимать ограничения движения транспорта, введенные по случаю праздничных мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Движение уже открыто на улице Большая Якиманка, Новоарбатском и Большом Каменном мостах, Садовом кольце (в обе стороны) и на Сухаревской площади.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по центральным улицам Москвы закроют на день. В Дептрансе уточняли, что с 16:00 будет закрыто движение на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.