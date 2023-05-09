12:02, 09 мая 2023
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В центре Москвы начали снимать ограничения движения транспорта
На центральных улицах Москвы начали постепенно снимать ограничения движения транспорта.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
На центральных улицах Москвы с 11:40 вторника, 9 мая, начали постепенно снимать ограничения движения транспорта, введенные по случаю праздничных мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Движение уже открыто на улице Большая Якиманка, Новоарбатском и Большом Каменном мостах, Садовом кольце (в обе стороны) и на Сухаревской площади.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по центральным улицам Москвы закроют на день. В Дептрансе уточняли, что с 16:00 будет закрыто движение на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.