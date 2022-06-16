Россиянам продлили ограничения полетов на юг

Ограничения полетов на юг России снова продлили. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает Росавиация.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты ограничены в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям предлагают осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что московские аэропорты задумали открыть duty free на внутренних рейсах.