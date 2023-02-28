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12:06, 28 февраля 2023
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Ограничения на полеты сняли в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

Ограничения на полеты сняли в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли введенные ранее ограничения на полеты из-за неопознанного воздушного объекта, замеченного в радиусе 200 километров от города. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

При этом в столичном аэропорту Внуково предупредили о задержке рейсов в Санкт-Петербург, о чем сообщается на сайте воздушной гавани.

По данным информационного табло, два рейса в Санкт-Петербург из Москвы задержаны до 13:45. На остальные ближайшие рейсы открыта и идет регистрация.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли, причину закрытия воздушного пространства назвал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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