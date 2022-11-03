Виновную в смерти двухлетнего ребенка мать приговорили к ограничению свободы

К полутора годам ограничения свободы приговорил суд москвичку, виновную в «смерти по неосторожности» своего двухлетнего ребенка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая подсудимую в совершенном преступлении», - говорится в сообщении о приговоре.

Тело ребенка 2019 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено у дома на улице Маршала Захарова в Москве 3 июня 2021 года. По данным обвинения, подтвержденным в суде, мать оставила его спящим на балконе у открытого окна, заперев дверь. Женщина была пьяна. В итоге ее обвинили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее выбросившая с балкона новорожденного сына москвичка получила срок. Она упаковала ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его с балкона четвертого этажа.