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13:30, 03 ноября 2022
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Виновную в смерти двухлетнего ребенка мать приговорили к ограничению свободы

Виновную в смерти двухлетнего ребенка мать приговорили к ограничению свободы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

К полутора годам ограничения свободы приговорил суд москвичку, виновную в «смерти по неосторожности» своего двухлетнего ребенка, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая подсудимую в совершенном преступлении», - говорится в сообщении о приговоре.

Тело ребенка 2019 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено у дома на улице Маршала Захарова в Москве 3 июня 2021 года. По данным обвинения, подтвержденным в суде, мать оставила его спящим на балконе у открытого окна, заперев дверь. Женщина была пьяна. В итоге ее обвинили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее выбросившая с балкона новорожденного сына москвичка получила срок. Она упаковала ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его с балкона четвертого этажа.

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