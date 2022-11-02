Выбросившая с балкона новорожденного сына москвичка получила срок

Женщина, выбросившая новорожденного сына в окно, получила срок в 3,5 года в колонии общего режима, сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 статьи 106 ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка") УК России», — говорится в сообщении.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, 14 февраля 2022 года на улице Ставропольской в Москве 31-летняя Зинаида Шашкова родила здорового мальчика. Она упаковала ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его с балкона четвертого этажа.

Пакет с малышом обнаружил прохожий. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии и в итоге спасли ему жизнь. Шашкову быстро нашли и арестовали.

Ранее городская прокуратура сообщила о судьбе новорожденной девочки, найденной весной в мусоропроводе на северо-востоке столицы. Над ней и ее пятилетним братом установлена опека. Их 42-летняя мать ожидает суда по обвинению по части 3 статьи 30 статьи 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов») УК России.