Огромная очередь к посольству Узбекистана в Москве попала на видео

На кадрах граждане Узбекистана, проживающие в Москве, пришли проголосовать за своего кандидата на выборах президента на избирательный участок в посольстве республики на улице Якиманке.

Как сообщает РИА Новости, досрочные выборы президента проходят в Узбекистане в воскресенье, 9 июля. Действующий глава республики Шавкат Мирзиеев может вновь баллотироваться на этот пост.

Ранее в Москве образовалась огромная очередь за бесплатным мороженым.