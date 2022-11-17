Огромная очередь к остановке транспорта в Подмосковье возмутила россиян

В подмосковных Люберцах жители жилого комплекса «Самолет» выстроились в несколько длинных очередей к остановкам общественного транспорта. Фотографией одного из «хвостов» поделились очевидцы в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Еще один повод не брать квартиру в Московской области», «ЖК "Очередь"», «Так и к обеду приехать на работу можно», «Ну а как иначе? Огромные дома в чистом поле, без транспортной и социальной инфраструктуры», — возмутились россияне.

Пользователи отметили, что подобные проблемы актуальны и для других районов области.

Ранее в столичных магазинах марки COS, входящих в шведский концерн H&M, выстроились очереди. Ажиотаж в одной из торговых точек попал на видео.