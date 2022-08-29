В Подмосковье 93-летней пенсионерке удалили огромный тромб из сердца

Подмосковные хирурги удалили 93-летней пенсионерке огромный тромб из сердца, сообщает пресс-служба областного Министерства здравоохранения. Женщина поступила в Дмитровскую областноую больницу в критическом состоянии с обширным инфарктом миокарда.

«Наши врачи выполнили пациентке тромбаспирацию — малотравматичную рентгенхирургическую операцию. Через небольшой прокол в бедре с помощью катетера и специального шприца тромб удалили из сердца женщины. Он составил в длину почти три сантиметра. Также мы провели стентировние правой коронарной артерии. В результате удалось стабилизировать состояние женщины», — цитирует пресс-служба главного врача больницы Александра Авакяна.

Из-за нарушения сердечного ритма ей была проведена повторная операция – установка временного электрокардиостимулятора. Это позволило нормализовать сердечный ритм. Сейчаспациентка чувствует себя хорошо и уже выписана, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что подмосковные хирурги удалили пенсионерке грыжу размером с футбольный мяч.