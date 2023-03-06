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13:34, 06 марта 2023
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Мина-растяжка в подъезде в Москве оказалась муляжом

Мина-растяжка в подъезде в Москве оказалась муляжом
Фото: Telegram-канал «SHOT»

Растяжка на основе боевой гранаты, обнаруженная на двери подъезда в Москве, оказалась муляжом. Об этом «Мосленте» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, это был муляж гранаты. Но "шутник" явно знаком с такими устройствами», — сказал собеседник.

Ранее на двери жилого дома на улице Знаменские Садки нашли мину-растяжку на основе боевой гранаты. «Кто-то привязал чеку гранаты к веревке, а саму веревку — к ручке двери в подъезд. При попытке ее открыть, вероятно, должен был произойти взрыв», — сообщили СМИ.

Для обезвреживания механизма на место прибыли саперы. Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося.

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