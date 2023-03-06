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12:33, 06 марта 2023
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Мину-растяжку на основе боевой гранаты обнаружили на двери подъезда в Москве

Мину-растяжку на основе боевой гранаты обнаружили на двери подъезда в Москве
Фото: Telegram-канал Baza

На двери подъезда в Москве обнаружили мину-растяжку на основе боевой гранаты, сообщает Telegram-канал Baza.

«Даже на первый взгляд механизм выглядел опасно: кто-то привязал чеку гранаты к веревке, а саму веревку — к ручке двери в подъезд. При попытке ее открыть, вероятно, должен был произойти взрыв», — сообщил источник.

Растяжку установили на одном из домов на улице Знаменские садки. Для обезвреживания механизма на место прибыли саперы. Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее в Москве мужчина угрожал страйкбольной гранатой полицейскому. Инцидент произошел в квартире на улице Кастанаевская.

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