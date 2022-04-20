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Нелегальный охотник попал под суд за убийство лося в Подмосковье

Нелегальный охотник попал под суд за убийство лося в Подмосковье
Фото: Pixabay

Нелегальный охотник попал под суд за убийство лося в Подмосковье. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил официальный сайт прокуратуры Московской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба»), говорится в сообщении. В январе этого года он застрелил лося на охоте неподалеку от деревни Афинеево Наро-Фоминского района. При этом специального разрешения на отстрел у него не было.

Следствие подсчитало, что россиянин нанес ресурсам страны ущерб на сумму в 240 тысяч рублей. Расследование уголовного дела в отношении него завершено и направлено в Наро-Фоминский городской суд.

Ранее сообщалось об охоте москвичей на уток в одном из столичных парков.

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