14:25, 31 октября 2022
1 мин.
Сотрудник подмосковного лицея украл с работы 16 планшетных компьютеров
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Сотрудник подмосковного лицея задержан по подозрению в краже с работы 16 планшетных компьютеров на 400 тысяч рублей, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.
«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похищенные планшеты он продал, а денежные средства потратил на личные нужды», — цитируется в сообщении руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). 31-летний подозреваемый находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Москве задержали серийного похитителя электросамокатов и велосипедов. Его подозревают причастным к еще 14 аналогичным случаям.