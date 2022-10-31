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14:25, 31 октября 2022
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Сотрудник подмосковного лицея украл с работы 16 планшетных компьютеров

Сотрудник подмосковного лицея украл с работы 16 планшетных компьютеров
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудник подмосковного лицея задержан по подозрению в краже с работы 16 планшетных компьютеров на 400 тысяч рублей, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похищенные планшеты он продал, а денежные средства потратил на личные нужды», — цитируется в сообщении руководитель пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). 31-летний подозреваемый находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве задержали серийного похитителя электросамокатов и велосипедов. Его подозревают причастным к еще 14 аналогичным случаям.

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