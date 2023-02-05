Пьяные студенты устроили стрельбу в Москве

Четверо студентов в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринском проспекте. Студенты одного из столичных вузов предположительно в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей», — рассказал собеседник агентства.

По имеющейся информации, за нарушение общественного порядка молодых людей доставили в отдел полиции. Известно, что пострадавших в результате инцидента не было. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что массовая авария, произошедшая на востоке Москвы, закончилась стрельбой.