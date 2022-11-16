В Москве охранник избил подростка и попал на видео

По данным правоохранителей, задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Стало известно, что впоследствии пострадавший и еще один совершеннолетний участник конфликта обратились в медучреждение за помощью. Проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме валит подростка на асфальт, несколько раз бьет его по голове, стягивает с юноши верхнюю одежду и оставляет с голым торсом на морозе.

«Во всех ТЦ охранники ненормальные. Похожие на зэков, которым дали свободу действий и небольшую власть», «Посадить его за превышение полномочий и нанесение побоев!», «Чоповцы вообще отбитые на голову во всех ТЦ», «К сожалению, такое очень часто. Охранник — не профессия, а половая ориентация», — возмутились пользователи сети.

Ранее жительница Подмосковья ударила мужа ножом в спину в ответ на то, что он избил ее табуреткой.