В Москве охранник избил подростка и попал на видео
Охранник московского торгового центра «Метрополис» жестоко избил подростка на улице и попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» В пресс-службе МВД России по столице «Мосленте» сообщили, что участников конфликта доставили в отдел полиции, молодому человеку 2005 года рождения потребовалась помощь медиков.
«В полицию поступило сообщение о конфликте граждан у торгового центра, расположенного на Ленинградском шоссе. На место прибыли полицейские. Было задержано семь человек, среди которых находился юноша 2005 года рождения. Установлено, что между ними произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку», — сообщили в пресс-службе.
По данным правоохранителей, задержанные граждане были доставлены в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Стало известно, что впоследствии пострадавший и еще один совершеннолетний участник конфликта обратились в медучреждение за помощью. Проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме валит подростка на асфальт, несколько раз бьет его по голове, стягивает с юноши верхнюю одежду и оставляет с голым торсом на морозе.
«Во всех ТЦ охранники ненормальные. Похожие на зэков, которым дали свободу действий и небольшую власть», «Посадить его за превышение полномочий и нанесение побоев!», «Чоповцы вообще отбитые на голову во всех ТЦ», «К сожалению, такое очень часто. Охранник — не профессия, а половая ориентация», — возмутились пользователи сети.
Ранее жительница Подмосковья ударила мужа ножом в спину в ответ на то, что он избил ее табуреткой.