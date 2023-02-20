Город
11:53, 20 февраля 2023
1 мин.

В Москве охранник магазина ударом ноги отправил покупателя в больницу

В Москве охранник магазина ударом ноги отправил покупателя в больницу
Кадр: МВД Медиа

В Москве охранник магазина на Комсомольской площади жестко избил покупателя после словесного конфликта, передает «МВД Медиа».

«46-летний потерпевший, находясь на территории торговой точки, вступил в словесную перепалку с сотрудником безопасности. В ходе конфликта охранник уронил его на землю, после чего ногой нанес удар в область головы», — говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевший отправился в больницу и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России. Охранник магазина арестован.

Ранее вооруженное нападение на пассажира столичного метро попало на видео. Потерпевший госпитализирован.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.