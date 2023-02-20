11:53, 20 февраля 2023
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В Москве охранник магазина ударом ноги отправил покупателя в больницу
Кадр: МВД Медиа
В Москве охранник магазина на Комсомольской площади жестко избил покупателя после словесного конфликта, передает «МВД Медиа».
«46-летний потерпевший, находясь на территории торговой точки, вступил в словесную перепалку с сотрудником безопасности. В ходе конфликта охранник уронил его на землю, после чего ногой нанес удар в область головы», — говорится в сообщении.
По данным полиции, потерпевший отправился в больницу и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России. Охранник магазина арестован.
Ранее вооруженное нападение на пассажира столичного метро попало на видео. Потерпевший госпитализирован.