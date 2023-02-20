В Москве охранник магазина ударом ноги отправил покупателя в больницу

В Москве охранник магазина на Комсомольской площади жестко избил покупателя после словесного конфликта, передает «МВД Медиа».

«46-летний потерпевший, находясь на территории торговой точки, вступил в словесную перепалку с сотрудником безопасности. В ходе конфликта охранник уронил его на землю, после чего ногой нанес удар в область головы», — говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевший отправился в больницу и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России. Охранник магазина арестован.

Ранее вооруженное нападение на пассажира столичного метро попало на видео. Потерпевший госпитализирован.