Охранник ТЦ украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки

Охранник торгового центра в Тюмени украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки, сообщает «МВД Медиа». Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

По имеющимся данным, женщина 1995 года рождения пришла в ТЦ за покупками вместе с ребенком. В одной из примерочных она забыла сумку с крупной суммой денег, а когда опомнилась, сумки там уже не было.

Пострадавшая обратилась к сотрудникам магазина. и те вернули пропажу, но валюты внутри не оказалось. Женщина обратилась в полицию.

Записи с камер видеонаблюдения помогли правоохранителям установить личность подозреваемого — им оказался ранее несудимый 48-летний охранник ТЦ. Мужчину доставили в отделение, где он во всем сознался.

Охранник объяснил, что отдал деньги на временное хранение своему сыну. В дальнейшем он планировал потратить их по личному усмотрению. Полицейские забрали у преступника всю сумму и вернули владелице.

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