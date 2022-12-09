Охранник погиб в попавшем на видео крупном пожаре в ТЦ «Мега» в Подмосковье

«Сегодня около 6:00 в помещении строительного гипермаркета произошло возгорание. Организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в пресс-релизе надзорного органа.

По данным пресс-службы МЧС России, тушение осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой. Пожар получил быстрое распространение на большую площадь. Более 70 человек и 20 единиц техники привлекаются к ликвидации пожара. Ведомство сообщает, что в 8:25 пожар был локализован на площади семь тысяч квадратных метров.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили о смерти одного человека. «Один человек погиб, подтверждаем информацию», — сообщили в ведомстве.

Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту пожара по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее на видео попал унесший жизнь москвички пожар, произошедший в квартире на Новоясеневском проспекте.