Охранник ударил топором сотрудника московского автосалона

Охранник ударил топором работника московского автосалона Infiniti, он госпитализирован. Об инциденте сообщает ТАСС.

Между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из них нанес оппоненту телесные повреждения. Напавшего задержали и доставили в отдел полиции.

В оперативных службах уточнили агентству, что в подсобке автосалона случилась драка, в ходе которой охранник обухом топора ударил сотрудника. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина с топором разгромил спорткар в Москве. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, как мужчина разбил стекла Nissan GT-R и ушел.