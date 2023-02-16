Названо количество частных детективов и охранников в Москве

Количество частных детективов и охранников в столице назвали «Мосленте» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. На сегодня на учете в центре лицензионно-разрешительной работы состоит около трех тысяч частных охранных и детективных организаций.

«В Москве зарегистрировано около трех тысяч ЧОО, в которых осуществляет свою деятельность более 123 тысяч частных охранников, а также 170 детективов», — говорится в пресс-релизе.