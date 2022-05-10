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Около 20 человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Подмосковье

Около 20 человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал Mash

Около 20 человек эвакуировали с загоревшегося колеса обозрения в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник, 9 мая, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

По информации ведомства, в 22:50 поступил сигнал об аварийной остановке колеса обозрения с людьми в Наташинском парке. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Отмечается, что в момент остановки на колесе находилось около 20 человек, аттракцион был переведен на ручной режим работы для эвакуации людей из кабинок.

Ранее стало известно, что пожар произошел в городской клинической больнице №71 в Москве.

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